Фанаты Destiny 2 объявили разработчикам игры забастовку

На тематическом форуме пользователи проявляют агрессию к системе микроплатежей и просят удалить внутриигровой магазин.

На прошлой неделе студия Bungie объявила о начале нового внутриигрового мероприятия в Destiny 2. Ивент получил название The Dawning, он посвящён зимним праздникам.

Разработчики добавили в игру не только внешние торжественные предметы, но и новую экипировку. Получить её сложно, а вот приобрести в магазине Eververse за реальные деньги можно. Правда, это влетит вам в копеечку.