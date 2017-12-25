Фанаты Destiny 2 объявили разработчикам игры забастовку
Фото: © facebook.com/destinythegame.ru
На тематическом форуме пользователи проявляют агрессию к системе микроплатежей и просят удалить внутриигровой магазин.
На прошлой неделе студия Bungie объявила о начале нового внутриигрового мероприятия в Destiny 2. Ивент получил название The Dawning, он посвящён зимним праздникам.
Разработчики добавили в игру не только внешние торжественные предметы, но и новую экипировку. Получить её сложно, а вот приобрести в магазине Eververse за реальные деньги можно. Правда, это влетит вам в копеечку.
Само собой, фанатов шутера такой сценарий разозлил. В связи с этим на тематическом форуме появилось более 50 обсуждений с требованием убрать из Destiny 2 магазин с игровыми предметами Eververse. По словам игроков, разработчики не принимают никаких мер, чтобы решить проблему.