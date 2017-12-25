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Опубликовано 25 декабря 2017, 18:20

Фанаты Destiny 2 объявили разработчикам игры забастовку

Фото: &copy; facebook.com/destinythegame.ru

Фото: © facebook.com/destinythegame.ru

На тематическом форуме пользователи проявляют агрессию к системе микроплатежей и просят удалить внутриигровой магазин.

На прошлой неделе студия Bungie объявила о начале нового внутриигрового мероприятия в Destiny 2. Ивент получил название The Dawning, он посвящён зимним праздникам.

Разработчики добавили в игру не только внешние торжественные предметы, но и новую экипировку. Получить её сложно, а вот приобрести в магазине Eververse за реальные деньги можно. Правда, это влетит вам в копеечку.

Само собой, фанатов шутера такой сценарий разозлил. В связи с этим на тематическом форуме появилось более 50 обсуждений с требованием убрать из Destiny 2 магазин с игровыми предметами Eververse. По словам игроков, разработчики не принимают никаких мер, чтобы решить проблему.

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Сергей Сурепин
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