В новой God of War не будет эротического контента
Специальная комиссия не обнаружила в игре секс-контент, но в боевике всё ещё будет много насилия.
Фото: © godofwar.playstation.com
Американское рейтинговое агентство ESRB поставило оценку игре God of War. Боевик, как и предыдущие части серии, получил рейтинг М (17+).
Согласно информации ESRB, игроки пройдут тернистый путь через дикую природу Севера. Пользователи будут сражаться с монстрами, богами, полубогами, воинами-скелетами и драконами.
Напомним, у новой God of War пока нет точной даты выхода. Предполагается, что Sony определится ближе к релизу, так как ранее разработчикам уже приходилось регулярно переносить дату выхода. Кроме того, наличие рейтинга ESRB означает, что игра практически готова, а весь контент в ней уже завершён.