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Опубликовано 26 декабря 2017, 06:56

В новой God of War не будет эротического контента

Специальная комиссия не обнаружила в игре секс-контент, но в боевике всё ещё будет много насилия.

Фото: &copy; godofwar.playstation.com

Фото: © godofwar.playstation.com

Американское рейтинговое агентство ESRB поставило оценку игре God of War. Боевик, как и предыдущие части серии, получил рейтинг М (17+).

Согласно информации ESRB, игроки пройдут тернистый путь через дикую природу Севера. Пользователи будут сражаться с монстрами, богами, полубогами, воинами-скелетами и драконами.

Напомним, у новой God of War пока нет точной даты выхода. Предполагается, что Sony определится ближе к релизу, так как ранее разработчикам уже приходилось регулярно переносить дату выхода. Кроме того, наличие рейтинга ESRB означает, что игра практически готова, а весь контент в ней уже завершён.

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Сергей Сурепин
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