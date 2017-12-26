В новой God of War не будет эротического контента

Напомним, у новой God of War пока нет точной даты выхода. Предполагается, что Sony определится ближе к релизу, так как ранее разработчикам уже приходилось регулярно переносить дату выхода. Кроме того, наличие рейтинга ESRB означает, что игра практически готова, а весь контент в ней уже завершён.