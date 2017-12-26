В следующем году водка может потерять в градусе

По мнению группы сенаторов, снижение содержания этилового спирта в "беленькой" до 37,5 процента позволит устранить противоречие между законом и ГОСТом.

Сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предложили внести поправки в закон и снизить минимальную крепость водки до 37,5 процента. Об этом сообщают "Известия".

Выступая с таким предложением, парламентарии объясняют снятием противоречий между законом и ГОСТом, где под водкой указан напиток, который "произведён на основе этилового спирта с крепостью 38–56 процентов". По идее сенаторов, содержание спирта в "беленькой" должно составлять от 37,5 до 56 процентов.

Как отметил глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз, в случае принятия закона в России появится "новая" водка с необычным вкусом. Он также добавил, что за счёт меньшего содержания спирта снизится и себестоимость напитка.