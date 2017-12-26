Dark Souls 3 снова заинтересовала фанатов
Сервис цифровой дистрибуции Steam опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за прошлую неделю.
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Компания Valve поделилась статистикой Steam за неделю с 17 по 24 декабря. В рейтинг топ-10 вернулась третья часть Dark Souls. Игра расположилась на шестом месте. На позицию была скидка 75%. За семь дней игру купили 34 тысячи человек.
Лидирующую позицию в рейтинге самых продаваемых игр всё ещё занимает PlayerUnknown's Battlegrounds. За неделю шутер приобрели порядка 250 тысяч раз. Суммарные продажи превысили уже 26 миллионов копий.
Уже пятую неделю подряд второе место продолжает удерживать Grand Theft Auto V. Игру купили около 190 тысяч раз. На третью строчку попала стратегия They Are Billions. За неделю игру приобрели 66 тысяч раз, а за всё время было куплено 140,5 тысячи копий.