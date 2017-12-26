Dark Souls 3 снова заинтересовала фанатов

Компания Valve поделилась статистикой Steam за неделю с 17 по 24 декабря. В рейтинг топ-10 вернулась третья часть Dark Souls. Игра расположилась на шестом месте. На позицию была скидка 75%. За семь дней игру купили 34 тысячи человек.

Лидирующую позицию в рейтинге самых продаваемых игр всё ещё занимает PlayerUnknown's Battlegrounds. За неделю шутер приобрели порядка 250 тысяч раз. Суммарные продажи превысили уже 26 миллионов копий.