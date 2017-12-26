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Регион
Опубликовано 26 декабря 2017, 08:40

Суд отклонил апелляцию создателей Half-Life с трёхмиллионным штрафом

Фото: &copy; Flickr

Фото: © Flickr

В прошлом году Valve признали виновной в деле о невозврате средств за купленные в Steam игры.

В ноябре 2016 года австралийский суд обязал компанию Valve выплатить три миллиона долларов. Антимонопольная комиссия тогда оформила иск в отношении американской корпорации из-за того, что Valve не позволяла возвращать денежные средства за купленные в Steam игры.

В свою очередь, разработчики заявили, что официально не действуют на территории Австралии. Местные игроки получают только доступ к сервису Steam.

Как отметил суд, зарубежные компании, действующие на территории Австралии, полностью подчиняются её законам. Апелляция, поданная Valve в отношении ранее вынесенного приговора, была отклонена. В итоге суд признал, что таким образом компания нарушила права потребителей.

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Сергей Сурепин
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