Суд отклонил апелляцию создателей Half-Life с трёхмиллионным штрафом

В прошлом году Valve признали виновной в деле о невозврате средств за купленные в Steam игры.

В ноябре 2016 года австралийский суд обязал компанию Valve выплатить три миллиона долларов. Антимонопольная комиссия тогда оформила иск в отношении американской корпорации из-за того, что Valve не позволяла возвращать денежные средства за купленные в Steam игры.

В свою очередь, разработчики заявили, что официально не действуют на территории Австралии. Местные игроки получают только доступ к сервису Steam.