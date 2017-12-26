Суд отклонил апелляцию создателей Half-Life с трёхмиллионным штрафом
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В прошлом году Valve признали виновной в деле о невозврате средств за купленные в Steam игры.
В ноябре 2016 года австралийский суд обязал компанию Valve выплатить три миллиона долларов. Антимонопольная комиссия тогда оформила иск в отношении американской корпорации из-за того, что Valve не позволяла возвращать денежные средства за купленные в Steam игры.
В свою очередь, разработчики заявили, что официально не действуют на территории Австралии. Местные игроки получают только доступ к сервису Steam.
Как отметил суд, зарубежные компании, действующие на территории Австралии, полностью подчиняются её законам. Апелляция, поданная Valve в отношении ранее вынесенного приговора, была отклонена. В итоге суд признал, что таким образом компания нарушила права потребителей.