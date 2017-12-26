Игры о "Трансформерах" исчезли из цифровых магазинов
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Причиной изъятия товаров могло стать истечение срока лицензии на определённые игровые серии.
Геймеры обратили внимание, что из цифровых магазинов PlayStation Store и Steam пропали игры серии "Трансформеры". Среди них: Transformers: War for Cybertron, Transformers: Fall of Cybertron, Transformers: Rise of the Dark Spark, а также Transformers: Devastation.
Также пользователи обнаружили, что из продажи пропала The Legend of Korra от студии Platinum Games. Игры при этом до сих пор доступны в магазине Xbox Live.
Издателем всех игр выступает компания Activision. Одной из причин изъятия игр может быть истечение срока лицензии. Издатель пока не комментирует ситуацию. Сейчас игры доступны только тем пользователям, которые ранее успели их приобрести.