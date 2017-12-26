Игры о "Трансформерах" исчезли из цифровых магазинов

Причиной изъятия товаров могло стать истечение срока лицензии на определённые игровые серии.

Геймеры обратили внимание, что из цифровых магазинов PlayStation Store и Steam пропали игры серии "Трансформеры". Среди них: Transformers: War for Cybertron, Transformers: Fall of Cybertron, Transformers: Rise of the Dark Spark, а также Transformers: Devastation.

Также пользователи обнаружили, что из продажи пропала The Legend of Korra от студии Platinum Games. Игры при этом до сих пор доступны в магазине Xbox Live.