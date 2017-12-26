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Опубликовано 26 декабря 2017, 10:27

Объявлена подборка бесплатных игр Xbox Games with Gold на январь

Microsoft опубликовала список игр, которые подписчики Xbox Live Gold смогут бесплатно получить в январе.

Фото: &copy; xbox.com

Фото: © xbox.com

Американская корпорация Microsoft огласила список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса Xbox Live Gold в январе. Две из них будут доступны для Xbox One, ещё две — для Xbox 360.

На Xbox One появится ролевой боевик The Incredible Adventures of Van Helsing III. Игра будет доступна на протяжении всего месяца. Также владельцы этой консоли с 16 января получат хоррор Zombi. Ранее эта игра была эксклюзивом для консоли Nintendo Wii U.

Для Xbox 360 в первой половине месяца доступна будет Tomb Raider Underworld, а во второй — Army of Two. Обе игры поддерживают обратную совместимость — их можно будет запустить на Xbox One.

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Сергей Сурепин
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