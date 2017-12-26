Объявлена подборка бесплатных игр Xbox Games with Gold на январь

Американская корпорация Microsoft огласила список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса Xbox Live Gold в январе. Две из них будут доступны для Xbox One, ещё две — для Xbox 360.

На Xbox One появится ролевой боевик The Incredible Adventures of Van Helsing III. Игра будет доступна на протяжении всего месяца. Также владельцы этой консоли с 16 января получат хоррор Zombi. Ранее эта игра была эксклюзивом для консоли Nintendo Wii U.