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Опубликовано 26 декабря 2017, 11:28

Назван вероятный список игр для подписчиков PS Plus в январе

Компания Sony пока не объявила официально подборку бесплатных игр, но в Сети уже появилась информация.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/PlayStation EU

Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation EU

В январе владельцы подписки PlayStation Plus могут получить Deus Ex: Mankind Divided и Batman: The Telltale Series. Об этом свидетельствует информация, которую в своём "фейсбуке" распространило нидерландское подразделение PlayStation.

Вместе с этим разработчики планируют и дальше оставить в открытом доступе игру "Это ты!" для Playlink. Оставшиеся игры будут объявлены компанией Sony уже в ближайшее время.

Напомним, что сейчас в сервисе PlayStation Plus бесплатно можно получить Darksiders 2 и Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends.

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Сергей Сурепин
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