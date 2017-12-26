Назван вероятный список игр для подписчиков PS Plus в январе
Компания Sony пока не объявила официально подборку бесплатных игр, но в Сети уже появилась информация.
Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation EU
В январе владельцы подписки PlayStation Plus могут получить Deus Ex: Mankind Divided и Batman: The Telltale Series. Об этом свидетельствует информация, которую в своём "фейсбуке" распространило нидерландское подразделение PlayStation.
Вместе с этим разработчики планируют и дальше оставить в открытом доступе игру "Это ты!" для Playlink. Оставшиеся игры будут объявлены компанией Sony уже в ближайшее время.
Напомним, что сейчас в сервисе PlayStation Plus бесплатно можно получить Darksiders 2 и Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends.