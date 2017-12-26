Неймар рассказал, как собирается выиграть "Золотой мяч"
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25-летний бразильский форвард ПСЖ, наступающий на пятки Лео Месси и Криштиану Роналду, в разговоре с изданием AS озвучил свою стратегию по завоеванию самого престижного личного трофея.
Неймар отметил, что ему для победы в гонке за титул лучшего футболиста мира необходимо реализовать сразу несколько пунктов, в частности выиграть главные турниры на уровне национальной сборной и клуба.
— Конечно, я хочу выиграть "Золотой мяч", но эту задачу трудно выполнить. К тому же всё зависит не только от одного меня, но и от партнёров по команде и нескольких других факторов, — сказал бразилец. — Важны и чемпионат мира, и Лига чемпионов. Нужно добиваться соответствующих результатов на этих турнирах — командных побед — а только потом личных.
Напомним, Лигу чемпионов Неймар уже выигрывал (в 2015 году в составе "Барселоны". — Прим. Лайфа). А стать триумфатором ЧМ бразилец может уже менее чем через пол года — на мундиале в России.