В КНДР с размахом отпраздновали столетие бабушки Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын устроил большое торжество в честь столетия своей бабушки Ким Чен Сук. Тысячи людей собрались на площади для того, чтобы почтить её память. В конце торжества к памятнику "матери революции" возложили пышный венок.