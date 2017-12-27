В КНДР с размахом отпраздновали столетие бабушки Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын устроил большое торжество в честь столетия своей бабушки Ким Чен Сук. Тысячи людей собрались на площади для того, чтобы почтить её память. В конце торжества к памятнику "матери революции" возложили пышный венок.
Ким Чен Сук была первой женой основателя КНДР Ким Ир Сена и матерью будущего главы страны Ким Чен Ира
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Она была ярой сторонницей независимости Северной Кореи, коммунистическим деятелем. С 1936 года она проходила службу в рядах Народной армии
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В 1940 году девушка вышла замуж за Ким Ир Сена. Умерла она 22 сентября 1949 года во время родов, когда ей был 31 год
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На родине бабушка лидера КНДР считается "героиней антияпонской войны, великим примером преданности вождю и великой "матерью революции"
Фото ©Reuters
Образ Ким Чен Сук часто используется для политической пропаганды
Фото ©Reuters
24 декабря "матери революции" исполнилось сто лет. В честь этого события лидер КНДР устроил пышное торжество
Фото ©Reuters
Тысячи людей собрались у её памятника. Они восхваляли бабушку вождя танцами и песнями
Фото ©Reuters
В конце торжества мужчины, занимающие высокие посты, возложили венок
Фото ©Reuters