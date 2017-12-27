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Регион
Опубликовано 27 декабря 2017, 03:30

В КНДР с размахом отпраздновали столетие бабушки Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын устроил большое торжество в честь столетия своей бабушки Ким Чен Сук. Тысячи людей собрались на площади для того, чтобы почтить её память. В конце торжества к памятнику "матери революции" возложили пышный венок.

Ким Чен Сук была первой женой основателя КНДР Ким Ир Сена и матерью будущего главы страны Ким Чен Ира

Фото ©Reuters

Фото ©Reuters

Она была ярой сторонницей независимости Северной Кореи, коммунистическим деятелем. С 1936 года она проходила службу в рядах Народной армии

Фото ©Reuters

Фото ©Reuters

В 1940 году девушка вышла замуж за Ким Ир Сена. Умерла она 22 сентября 1949 года во время родов, когда ей был 31 год

Фото ©Reuters

Фото ©Reuters

На родине бабушка лидера КНДР считается "героиней антияпонской войны, великим примером преданности вождю и великой "матерью революции"

Фото ©Reuters

Фото ©Reuters

Образ Ким Чен Сук часто используется для политической пропаганды

Фото ©Reuters

Фото ©Reuters

24 декабря "матери революции" исполнилось сто лет. В честь этого события лидер КНДР устроил пышное торжество

Фото ©Reuters

Фото ©Reuters

Тысячи людей собрались у её памятника. Они восхваляли бабушку вождя танцами и песнями

Фото ©Reuters

Фото ©Reuters

В конце торжества мужчины, занимающие высокие посты, возложили венок

Фото ©Reuters

Фото ©Reuters

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Сакина Нуриева
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  • КНДР (Северная Корея)
  • Ким Чен Ын
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