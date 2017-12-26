В Совфеде заверили, что градус водки снижаться не будет

Ранее сообщалось, что в следующем году минимальная крепость "беленькой" будет равна 37,5%.

В Совфеде не предлагали снизить минимальную крепость водки в поправках к закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта". По словам сенатора Сергея Рябухина, речь идёт о техническом приведении документа в соответствие с ГОСТом.

— Речь в законопроекте идёт о приведении закона в соответствие с ГОСТом, который к подразделу "Водки и водки особые" относит не только водку как таковую, но и другие крепкие спиртные напитки на её основе, в частности "Рябиновку" и другие крепкие настойки, — приводит РИА "Новости" слова Рябухина.

Ранее стало известно, что водка в следующем году может потерять в градусе в связи с тем, что сенаторы Совфеда Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба внесли законопроект в Госдуму, предусматривающий снижение минимальной крепости "беленькой" до 37,5%.