Минтруд разъяснил порядок выплат малоимущим семьям с двойней

По словам главы министерства, родители могут обращаться по первому ребёнку в органы соцзащиты, по второму — в Пенсионный фонд.

Малообеспеченным семьям в случае рождения у них первенцев-близнецов ежемесячное пособие из федерального бюджета выплачиваться будет только на первого ребёнка, а на второго, в случае необходимости, родители могут получать ежемесячные выплаты из материнского капитала. О порядке получения господдержки рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

— Если это близнецы первые, если в семье ещё не было детей, а доходы ниже, чем полтора прожиточных минимума, то родители могут обращаться по первому ребёнку в органы соцзащиты, по второму — в Пенсионный фонд одновременно с материнским капиталом, — объяснил министр.