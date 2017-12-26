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Опубликовано 26 декабря 2017, 13:37

Минтруд разъяснил порядок выплат малоимущим семьям с двойней

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

По словам главы министерства, родители могут обращаться по первому ребёнку в органы соцзащиты, по второму — в Пенсионный фонд.

Малообеспеченным семьям в случае рождения у них первенцев-близнецов ежемесячное пособие из федерального бюджета выплачиваться будет только на первого ребёнка, а на второго, в случае необходимости, родители могут получать ежемесячные выплаты из материнского капитала. О порядке получения господдержки рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

— Если это близнецы первые, если в семье ещё не было детей, а доходы ниже, чем полтора прожиточных минимума, то родители могут обращаться по первому ребёнку в органы соцзащиты, по второму — в Пенсионный фонд одновременно с материнским капиталом, — объяснил министр.

Топилин подчеркнул, что семьи будут сами решать, как распоряжаться материнскими капиталом на второго ребёнка. По словам министра, родители могут не получать из него ежемесячные выплаты, а направить материнский капитал в ипотеку. При этом министр отметил, что для них будет действовать ставка в 6% при приобретении жилья подобным образом.

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Алёна Темирчиева
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