Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 декабря 2017, 14:31

Первый официальный чемпионат РФ по виртуальному футболу завершился скандалом

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Футбольный клуб "Анжи" присвоил себе победу на национальном киберспортивном соревновании по FIFA.

24 декабря завершился первый официальный чемпионат Российской Федерации по FIFA 18. Победу в интерактивном футболе одержал Хан Балабеков, известный под псевдонимом hantigr_4. В финале он переиграл оппонента Алсана Унежева (псевдоним Unezh).

В итоге футбольный клуб "Анжи" объявил, что чемпионом стал их киберфутболист Балабеков. Но, как оказалось, молодой человек выступал сам, без поддержки со стороны команды. Фанат "Анжи" играл всё это время в футболке клуба, однако никакого отношения к организации он не имеет.

Сначала киберспортсмен в агрессивной форме обвинил "Анжи" во лжи. После Балабеков заявил, что между ним и руководством футбольного клуба возникло недопонимание. Игрок признал, что он победил за "Анжи", а в будущем может подписать официальный контракт с командой. После этого киберспортсмен поблагодарил клуб за поддержку.

Сам турнир проходил на Yota Arena в Москве. В финальном этапе участвовали 64 игрока. За победу Балабеков получил 500 тысяч рублей.

Напомним, в апреле 2017 года Министерство спорта России признало киберспорт новым видом спорта. А накануне стало известно, что "Манчестер Сити" купил профессионального игрока по виртуальному футболу Маркуса Йоргенсена.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • киберспорт
  • fifa
  • fifa18
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar