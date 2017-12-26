Первый официальный чемпионат РФ по виртуальному футболу завершился скандалом

Футбольный клуб "Анжи" присвоил себе победу на национальном киберспортивном соревновании по FIFA.

24 декабря завершился первый официальный чемпионат Российской Федерации по FIFA 18. Победу в интерактивном футболе одержал Хан Балабеков, известный под псевдонимом hantigr_4. В финале он переиграл оппонента Алсана Унежева (псевдоним Unezh).

В итоге футбольный клуб "Анжи" объявил, что чемпионом стал их киберфутболист Балабеков. Но, как оказалось, молодой человек выступал сам, без поддержки со стороны команды. Фанат "Анжи" играл всё это время в футболке клуба, однако никакого отношения к организации он не имеет.

Сначала киберспортсмен в агрессивной форме обвинил "Анжи" во лжи. После Балабеков заявил, что между ним и руководством футбольного клуба возникло недопонимание. Игрок признал, что он победил за "Анжи", а в будущем может подписать официальный контракт с командой. После этого киберспортсмен поблагодарил клуб за поддержку.

Сам турнир проходил на Yota Arena в Москве. В финальном этапе участвовали 64 игрока. За победу Балабеков получил 500 тысяч рублей.