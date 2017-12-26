Игроки Dota 2 жалуются на систему обучения новичков

Один из пользователей привёл пример, как он пытался научить играть в Dota 2 своего 11-летнего брата. По словам геймера, это был худший день его жизни. В частности, молодой игрок мог приобрести только рекомендуемые предметы. Это послужило причиной того, что геймер не смог телепортировать своего брата, в связи с чем пришлось возвращаться на прежние позиции пешком.