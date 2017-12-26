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Регион
Опубликовано 26 декабря 2017, 12:45

Игроки Dota 2 жалуются на систему обучения новичков

Пользователи тематических форумов активно критикуют разработчиков и обещают уйти из игры.

Фото: &copy; Flickr

Фото: © Flickr

Геймеры активно начали обсуждать работу системы обучения новичков в Dota 2. Фанатов игры не устраивает, как разработчики из компании Valve подходят к этому вопросу.

Один из пользователей привёл пример, как он пытался научить играть в Dota 2 своего 11-летнего брата. По словам геймера, это был худший день его жизни. В частности, молодой игрок мог приобрести только рекомендуемые предметы. Это послужило причиной того, что геймер не смог телепортировать своего брата, в связи с чем пришлось возвращаться на прежние позиции пешком.

Пользователи согласились с критикой Dota 2. Многие отмечают, что грамотное обучение необходимо проводить по специальным разделам. Они должны затрагивать базовый геймплей, основные механики игры и другие.

Разработчики из Valve пока не ответили на критику со стороны геймеров.

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Сергей Сурепин
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