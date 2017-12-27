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Опубликовано 27 декабря 2017, 08:18

Авторы Gran Turismo Sport назвали причину отключения серверов

Разработчики не ожидали, что в автомобильный симулятор будет играть настолько большое количество геймеров.

Фото: &copy; Flickr/proby458 (Paul)

Фото: © Flickr/proby458 (Paul)

22 декабря игроки столкнулись с проблемой подключения к серверам Gran Turismo Sport. Один из разработчиков студии Naughty Dog негативно прокомментировал сложившуюся ситуацию, так как в гоночном симуляторе большая часть функций завязана на онлайне.

Представители команды Polyphony Digital рассказали, что причиной отключения серверов стал сбой в работе PlayStation Network. Разработчики не ожидали, что настолько большое количество пользователей захотят поиграть в Gran Turismo Sport.

В итоге PSN принял большой поток игроков за хакерскую атаку. Сейчас Polyphony Digital работает с командой PlayStation Network, чтобы система в дальнейшем не блокировала пользователям доступ к серверам.

Сейчас онлайн-составляющая Gran Turismo Sport функционирует в штатном режиме.

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Сергей Сурепин
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