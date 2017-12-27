Авторы Gran Turismo Sport назвали причину отключения серверов

22 декабря игроки столкнулись с проблемой подключения к серверам Gran Turismo Sport. Один из разработчиков студии Naughty Dog негативно прокомментировал сложившуюся ситуацию, так как в гоночном симуляторе большая часть функций завязана на онлайне.

Представители команды Polyphony Digital рассказали, что причиной отключения серверов стал сбой в работе PlayStation Network. Разработчики не ожидали, что настолько большое количество пользователей захотят поиграть в Gran Turismo Sport.

В итоге PSN принял большой поток игроков за хакерскую атаку. Сейчас Polyphony Digital работает с командой PlayStation Network, чтобы система в дальнейшем не блокировала пользователям доступ к серверам.