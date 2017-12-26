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Опубликовано 26 декабря 2017, 15:34

Катя Жужа уходит из "Дома-2"

Телеведущая Катя Жужа покидает проект "Дом-2", — сообщает издание Super. Девушка объяснила, что на этом настоял новый возлюбленный, так как она много времени проводила на съёмках на Сейшелах.

— Я столько проработала на "Доме-2", что он уже стал для меня родным, но надо идти дальше. Эта работа отнимала у меня много времени из-за поездок на Сейшелы. У меня есть дочка, появился серьёзный мужчина. Неделю назад он сказал: "Всё, хватит! Налеталась! Проводи время с семьёй, а не на работе". Любая женщина меня поймёт — я выбрала любовь, — заявила Жужа изданию Super.

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Гига Хадид
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