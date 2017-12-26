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Регион
Опубликовано 26 декабря 2017, 15:01

Хидео Кодзима хвастается успехами работы над Death Stranding

Легендарный японский разработчик видеоигр обещает, что его новый проект удивит всех в будущем году.

Фото: &copy; Википедия

Фото: © Википедия

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима дал интервью журналу Dengeki PlayStation. В нём разработчик рассказал о создании своего нового проекта — Death Stranding.

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Разработка Death Stranding продвигается настолько хорошо, что представители Sony сказали нам: "Мы еще никогда не видели, чтобы игру создавали в таком быстром темпе". В 2018 году мы планируем анонс, который удивит всех ещё больше

Хидео Кодзима, создатель Death Stranding

До этого Хидео Кодзима говорил, что Death Stranding выйдет до 2019 года. Точной даты релиза пока у проекта нет.

Напомним, главную роль в новом проекте Кодзимы сыграет звезда сериала "Ходячие мертвецы" Норман Ридус.

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Сергей Сурепин
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