"ВКонтакте" назвала лучшие игры социальной сети года

Социальная сеть выбрала десять главных игр 2017 года. Также редакторы игрового раздела выбрали свои любимые приложения.

Редакторы игрового подразделения "ВКонтакте" назвали лучшие игры социальной сети 2017 года. Они проанализировали статистику приложений и предпочтения пользователей.

Во время отбора проектов команда оценивала качество графики и геймплея, поддержку и развитие приложения, проработанность интерфейса, вовлечённость пользователей в игру, а также взаимодействие игроков между собой.

Лучший старт — стратегия в жанре фэнтези "Королевства".

Лучшая интеграция — "Ёлочка-2018".

Лучший инди-проект — аркадный кликер "Петля времени".

Кроссплатформенная игра года — "Слоты Сокровища миров".

Ролевая игра года — фэнтезийная "Лига ангелов — 2".

Головоломка года — "Сокровища Маджонга".

Экономическая игра года — симулятор фермы "Дакота".

Аркада года — "Слизарио-арена".

Любимая игра редакции — игра в слова Uniwordsity.

Лучшая графика — квест про маленькую доставщицу посылок Wonder Way.