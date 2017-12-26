Диетологи обвинили СССР в традиции новогоднего переедания

Чтобы сохранить фигуру и не лишить себя ощущения праздника, эксперты советуют кардинально изменить пищевые привычки, навязанные современному поколению бабушками и мамами.

Привычке переедать за новогодним столом россияне обязаны старшему поколению, чья сознательная жизнь выпала на времена СССР и тотального дефицита. Такое мнению порталу "Дни.ру" высказал диетолог Иван Алименко. По его словам, ещё с детства для многих из нас новогодняя ночь ассоциируется с пищевым изобилием, а потому россияне продолжают налегать на салатики, даже если чувство насыщения пришло несколько часов назад.

— Нами руководило подсознательное желание обязательно от души наесться в новогоднюю ночь. На праздничном столе непременно должны были быть салат оливье, сельдь под шубой и красная икра — как залог обеспеченности и некоего успеха, — говорит специалист.

Чтобы сохранить ощущение праздника и при этом не испортить фигуру, диетолог советует кардинально изменить свои пищевые новогодние привычки: например, отказаться от жареного мяса и тазика оливье, которые давным-давно для большинства россиян перекочевали в разряд будничных блюд. Вместо этого диетолог считает уместным побаловать себя в праздники деликатесами, которых будет совсем немного на новогоднем столе. Это поможет сохранить и талию, и кошелёк.

— Дорогая еда, которую мы не можем позволить себе в течение года, вернёт нам ощущение пищевого праздника и чуда. Такие каникулы запомнятся надолго и позволят избежать неприятных лишних килограммов, — рассуждает Алименко.