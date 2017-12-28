В крови беглеца из Северной Кореи нашли антитела к сибирской язве

Медики обнаружили антитела к сибирской язве в крови солдата, бежавшего из КНДР в Южную Корею, сообщает Daily Mail. По мнению экспертов, это свидетельствует о планах северокорейских властей использовать биологическое оружие.

Власти Южной Кореи сообщили, что пересекший границу солдат КНДР имеет иммунитет к особо опасной инфекционной болезни — сибирской язве. Это значит, что в распоряжении Ким Чен Ына есть возбудитель сибирской язвы, который может использоваться для разработки биологического оружия. Для доставки сибирской язвы на вражескую территорию КНДР сможет использовать недавно испытанные межконтинентальные баллистические ракеты.