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Регион
Опубликовано 27 декабря 2017, 09:19

Умер актёр, озвучивавший героев игр Half-Life 2, Dota 2 и Left 4 Dead

Фото:&copy;Wikia

Фото:©Wikia

Актёр озвучки, продюсер и радиоведущий Джим Френч был известен в видеоигровом сообществе.

21 декабря в возрасте 89 лет умер Джим Френч. Актёр озвучки, радиоведущий и продюсер часто принимал участие в работе над видеоиграми.

В частности, Френч озвучил Билла из игры Left 4 Dead. К своей роли позже он возвращался для игр Payday: The Heist, где появился в образе Билла в дополнении No Mercy Hospital, и для Dead by Daylight с дополнением Left Behind.

Вместе с этим Френч озвучивал отца Григория из Half-Life 2, рыбака из Half-Life 2: Lost Coast и героя Elder Titan из Dota 2.

Актёр проработал более 60 лет на радио. Всего ему удалось спродюсировать 803 передачи. Он брал интервью и писал сценарии для радиопостановок.

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Сергей Сурепин
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