Умер актёр, озвучивавший героев игр Half-Life 2, Dota 2 и Left 4 Dead

Актёр озвучки, продюсер и радиоведущий Джим Френч был известен в видеоигровом сообществе.

21 декабря в возрасте 89 лет умер Джим Френч. Актёр озвучки, радиоведущий и продюсер часто принимал участие в работе над видеоиграми.

В частности, Френч озвучил Билла из игры Left 4 Dead. К своей роли позже он возвращался для игр Payday: The Heist, где появился в образе Билла в дополнении No Mercy Hospital, и для Dead by Daylight с дополнением Left Behind.

Вместе с этим Френч озвучивал отца Григория из Half-Life 2, рыбака из Half-Life 2: Lost Coast и героя Elder Titan из Dota 2.