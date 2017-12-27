Devil May Cry получит мобильную версию
Китайские разработчики занимаются проектом под названием Pinnacle of Combat. Релиз намечен на 2018 год.
Скриншот видео: youtube.com/GAME
Компания Capcom продала права на создание мобильной игры Devil May Cry студии Yunchang Game. За основу команда взяла движок Unity 3D.
Проект получил название Pinnacle of Combat. Нас ждёт боевик с ролевыми элементами. Также в игре будет несколько многопользовательских режимов, среди которых — командные бои и PvP в реальном времени.
По всей видимости, игра выйдет в 2018 году. Она будет временным эксклюзивом для Китая.
Напомним, Pinnacle of Combat — первая оригинальная мобильная игра в рамках серии Devil May Cry. Ранее разработчики портировали третью часть на телефоны в 2008 году, а в 2011 году вышла версия Devil May Cry 4 для iOS.