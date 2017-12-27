Devil May Cry получит мобильную версию

Компания Capcom продала права на создание мобильной игры Devil May Cry студии Yunchang Game. За основу команда взяла движок Unity 3D.

Проект получил название Pinnacle of Combat. Нас ждёт боевик с ролевыми элементами. Также в игре будет несколько многопользовательских режимов, среди которых — командные бои и PvP в реальном времени.

По всей видимости, игра выйдет в 2018 году. Она будет временным эксклюзивом для Китая.