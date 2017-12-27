Аналитик прогнозирует Sony победу над Microsoft
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Специалист фирмы Wedbush Securities считает, что в праздничное время потребителей больше привлечёт PlayStation 4.
Майкл Пахтер из компании Wedbush Securities спрогнозировал декабрьские продажи игровых консолей. Специалист считает, что PlayStation 4 разойдётся тиражом 3–5 миллионов копий, опередив Xbox One.
По поводу Nintendo прогноз менее радостный. Аналитик предположил, что японская компания не поставит достаточно консолей Switch, чтобы составить конкуренцию Sony и Microsoft. По словам Пахтера, Switch разойдётся количеством порядка трёх миллионов коробок. Спрос при этом напрямую будет зависеть от цен на консоли.
Напомним, в ноябре рейтинг самых популярных консолей США возглавила PlayStation 4. Этому способствовала низкая стоимость, а также дороговизна Xbox One X.