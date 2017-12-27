Аналитик прогнозирует Sony победу над Microsoft

Специалист фирмы Wedbush Securities считает, что в праздничное время потребителей больше привлечёт PlayStation 4.

По поводу Nintendo прогноз менее радостный. Аналитик предположил, что японская компания не поставит достаточно консолей Switch, чтобы составить конкуренцию Sony и Microsoft. По словам Пахтера, Switch разойдётся количеством порядка трёх миллионов коробок. Спрос при этом напрямую будет зависеть от цен на консоли.