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Регион
Опубликовано 27 декабря 2017, 10:26

Аналитик прогнозирует Sony победу над Microsoft

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Leon Terra

Фото: © flickr.com/Leon Terra

Специалист фирмы Wedbush Securities считает, что в праздничное время потребителей больше привлечёт PlayStation 4.

Майкл Пахтер из компании Wedbush Securities спрогнозировал декабрьские продажи игровых консолей. Специалист считает, что PlayStation 4 разойдётся тиражом 3–5 миллионов копий, опередив Xbox One.

По поводу Nintendo прогноз менее радостный. Аналитик предположил, что японская компания не поставит достаточно консолей Switch, чтобы составить конкуренцию Sony и Microsoft. По словам Пахтера, Switch разойдётся количеством порядка трёх миллионов коробок. Спрос при этом напрямую будет зависеть от цен на консоли.

Напомним, в ноябре рейтинг самых популярных консолей США возглавила PlayStation 4. Этому способствовала низкая стоимость, а также дороговизна Xbox One X.

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Сергей Сурепин
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