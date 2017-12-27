"ВКонтакте" назвала самые упоминаемые игры 2017 года
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Специалисты сервиса рассказали о самых обсуждаемых видеоиграх в этом году. В рейтинг попали не только новинки.
Сотрудники "ВКонтакте" назвали самые упоминаемые игры в социальной сети в 2017 году. В рейтинг попали как новые проекты, так и вышедшие ранее игры.
Среди новинок чаще всего пользователи социальной сети говорили о шутере PlayerUnknown's Battlegrounds. Всего во "ВКонтакте" было 477 тысяч упоминаний этого проекта. На втором месте идёт Mass Effect: Andromeda (140 тысяч упоминаний), на третьем — Star Wars: Battlefront 2 (122 тысячи упоминаний).
Среди игр, которые вышли не в 2017 году, пользователи социальной сети чаще всего упоминали Counter-Strike: Global Offensive. Об игре писали 1,7 миллиона раз. На втором месте идёт Dota 2 (1,4 миллиона упоминаний), а на третьем — Warface (1,2 миллиона упоминаний).