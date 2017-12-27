Nintendo удалила секретную игру из меню Switch
Сначала один из хакеров обнаружил на консоли ретроигру, а после сообщил о её пропаже.
Скриншот видео: youtube.com/fire3element
В сентябре 2017 года хакер обнаружил, что в Nintendo Switch встроен классический симулятор гольфа. Теперь стало известно, что японская компания удалила игру после выхода очередного обновления консоли.
Симулятор гольфа для NES пропал из меню после выхода четвёртой версии прошивки. Ранее игру можно было запустить только в том случае, если на консоли установлена дата 11 июля — день смерти бывшего президента Nintendo Сатору Иваты.
Очередное обновление для Switch вышло 18 декабря. Хакер попытался запустить секретную игру, но у него ничего не получилось и консоль выдала ошибку.