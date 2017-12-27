Лучший футболист мира-1995 выиграл выборы президента Либерии, длившиеся 3 месяца

На прошедшем в африканской стране втором туре президентских выборов Джордж Веа получил большинство и со второй попытки стал избранным президентом.

По предварительным итогам голосования он выиграл в 12 из 15 округов и опередил действующего вице-президента страны Джозефа Бокая, хотя ещё летом уступал ему во всех соцопросах.

Первый тур состоялся ещё 10 октября, Веа занял первое место с 39% голосов.

Однако второй тур прошёл только сегодня из-за судебных разбирательств после протеста кандидата, занявшего третье место на первом этапе голосования.

Экс-футболист занимается политической деятельностью уже более 10 лет и после окончания второй гражданской войны в Либерии в 2005-м пытался стать президентом, но проиграл выпускнице Гарвардского университета Эллен Сёрлиф.

Веа — бывший игрок ПСЖ, "Милана", "Челси" и "Манчестер Сити", двукратный чемпион Италии, чемпион Франции и обладатель Кубка Англии. В 1995 году стал первым африканцем (и остаётся единственным по сей день), удостоенным награды "Золотой мяч" и звания лучшего футболиста мира.