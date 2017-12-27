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Регион
Опубликовано 27 декабря 2017, 13:04

Минспорта России утвердило требования по киберспортивным разрядам

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Ведомство определилось с тем, как классифицировать виртуальных спортсменов. Участникам должно быть минимум 14 лет. За проведение турниров отвечать будут региональные власти.

Министерство спорта Российской Федерации утвердило подготовленные ФКС России требования к разрядам и условия их выполнения в компьютерном спорте (киберспорт). Соответствующая информация появилась на сайте ведомства в разделе "Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне".

Так, например, к выполнению нормативов допускаются игроки старше 14 лет. В зависимости от статуса соревнования необходимо занять конкретное место или одержать определённое количество побед.

Проводиться турниры будут по четырём дисциплинам: технические симуляторы, соревновательные головоломки, боевые арены (MOBA) и стратегии в реальном времени (RTS).

Чтобы получить первый разряд, необходимо попасть в десятку лидеров на чемпионате мира или войти в четвёрку лучших на чемпионате федерального округа. Третий разряд можно получить, успешно выступая на официальных соревнованиях любого уровня, второй — начиная с чемпионата муниципального образования.

За официальный план соревнований отвечать будут региональные органы исполнительной власти. Они должны составлять расписание турниров.

Напомним, киберспорт попал в список официальных видов спорта Российской Федерации в 2017 году — 13 апреля.

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Сергей Сурепин
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