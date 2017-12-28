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Регион
Опубликовано 28 декабря 2017, 07:54

Люк Скайуокер снялся в новом трейлере Star Citizen

Скришнот видео:&nbsp;youtube.com/IGN

Скришнот видео: youtube.com/IGN

Звезда "Звёздных войн" Марк Хэмилл сыграл в Squadron 42 сурового лейтенанта Стива Старика Колтона.

Разработчики Star Citizen поделились новым трейлером игры. Ролик они посвятили сюжетной кампании Squadron 42. Она поступит в продажу в качестве самостоятельной игры, в отрыве от Star Citizen.

В ролике снялся Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в "Звёздных войнах". На этот раз ему достался суровый персонаж — лейтенант Стив Старик Колтон. Игрокам придётся стать напарником легенды, приняв на себя роль пилота-новичка.

Разработчики обещают, что на прохождение первого эпизода Squadron 42 уйдёт порядка 20 часов. У игры пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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