Люк Скайуокер снялся в новом трейлере Star Citizen
Скришнот видео: youtube.com/IGN
Звезда "Звёздных войн" Марк Хэмилл сыграл в Squadron 42 сурового лейтенанта Стива Старика Колтона.
Разработчики Star Citizen поделились новым трейлером игры. Ролик они посвятили сюжетной кампании Squadron 42. Она поступит в продажу в качестве самостоятельной игры, в отрыве от Star Citizen.
В ролике снялся Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в "Звёздных войнах". На этот раз ему достался суровый персонаж — лейтенант Стив Старик Колтон. Игрокам придётся стать напарником легенды, приняв на себя роль пилота-новичка.
Разработчики обещают, что на прохождение первого эпизода Squadron 42 уйдёт порядка 20 часов. У игры пока нет даты выхода.