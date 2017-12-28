Люк Скайуокер снялся в новом трейлере Star Citizen

Звезда "Звёздных войн" Марк Хэмилл сыграл в Squadron 42 сурового лейтенанта Стива Старика Колтона.

Разработчики Star Citizen поделились новым трейлером игры. Ролик они посвятили сюжетной кампании Squadron 42. Она поступит в продажу в качестве самостоятельной игры, в отрыве от Star Citizen.

В ролике снялся Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в "Звёздных войнах". На этот раз ему достался суровый персонаж — лейтенант Стив Старик Колтон. Игрокам придётся стать напарником легенды, приняв на себя роль пилота-новичка.