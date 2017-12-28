Освобождённые из плена белорусские врачи рассказали подробности заточения

Ранее о спасении медработников в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Врач-травматолог из Белоруссии Сергей Дзота, который был освобождён из плена в Ливии, рассказал о том, как оказался в заточении и как получилось выйти на свободу.

Сергей Дзота приехал в Ливию в 2010 году. Там он устроился на работу в частную медицинскую клинику.

— За это время у меня сложилась определённая репутация, обо мне знает вся Ливия. Руководство клиники, где я работал, пыталось всеми силами меня удержать, но по семейным обстоятельствам я там остаться не мог, — рассказывает мужчина.

Тогда начальство клиники пошло на обман и заперло Сергея и его супругу Инну Бабуш в квартире, отобрав паспорта. Спустя некоторое время с медработниками связались дипломаты из России и Белоруссии.

— Конечно, работа была проведена огромная. В этой работе принимала участие и ливийская сторона: Министерство иностранных дел страны предоставило нам безопасность, жильё, отправили нас на родину. Уже после того, как мы попали в Триполи, волнение пропало, — добавил Сергей.