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Регион
Опубликовано 28 декабря 2017, 08:50

Энтузиасты запустили серверы Battlefield 2142

Спустя одиннадцать лет после выхода легендарного шутера геймеры подарили ему "вторую жизнь".

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Battlefield

Скриншот видео: youtube.com/Battlefield

В конце октября 2017 года издатель Electronic Arts закрыл неофициальную модификацию Revive. С помощью неё многопользовательский режим был доступен в играх Battlefield 2, Battlefield 2142 и Battlefield Heroes. Фанатов эта новость огорчила, но они придумали, как выкрутиться из ситуации.

Энтузиасты нашли способ, который позволит восстановить мультиплеер в Battlefield 2142. Для этого придётся загрузить и установить Gameranger, создать учётную запись, войти в неё, а после найти в списке серверы для соответствующего шутера.

Пока фанаты создали один сервер для США и один для европейского региона. Они поддерживают не только стандартные, но и пользовательские карты.

Напомним, Battlefield 2142 вышла в октябре 2006 года. Тактический шутер пришёлся по душе критикам и игрокам.

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Сергей Сурепин
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