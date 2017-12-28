Энтузиасты запустили серверы Battlefield 2142

В конце октября 2017 года издатель Electronic Arts закрыл неофициальную модификацию Revive. С помощью неё многопользовательский режим был доступен в играх Battlefield 2, Battlefield 2142 и Battlefield Heroes. Фанатов эта новость огорчила, но они придумали, как выкрутиться из ситуации.

Энтузиасты нашли способ, который позволит восстановить мультиплеер в Battlefield 2142. Для этого придётся загрузить и установить Gameranger, создать учётную запись, войти в неё, а после найти в списке серверы для соответствующего шутера.

Пока фанаты создали один сервер для США и один для европейского региона. Они поддерживают не только стандартные, но и пользовательские карты.