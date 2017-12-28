Игровая индустрия подняла стоимость Litecoin
Фото: © flickr / BTC Keychain
Криптовалюта продемонстрировала стремительный рост в связи с интересом со стороны виртуальных спортсменов и игровых компаний.
Стоимость криптовалюты Litecoin в этом месяце увеличивалась в четыре раза — со 100 до 400 долларов. Одной из ключевых причин, которая повлияла на такой сильный рост, стала интеграция платёжной системы в бизнес.
В первую очередь Litecoin заинтересовались киберспортивные организации. Многие игровые онлайн-проекты, среди которых есть DreamTeam, NetworkUnits и Game Protocol, начали использовать криптовалюту.
Компаниям понравилось, что Litecoin можно использовать без задержек по операциям. Ещё одно преимущество этой криптовалюты — отсутствие огромной комиссии за осуществление переводов. Этим сейчас грешит тот же биткоин.
Напомним, ранее компания Valve отказалась принимать биткоины в качестве оплаты в магазине Steam. Разработчики отдали преимущество Litecoin.