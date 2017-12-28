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Регион
Опубликовано 28 декабря 2017, 09:11

Игровая индустрия подняла стоимость Litecoin

Фото: &copy; flickr /&nbsp;BTC Keychain

Фото: © flickr / BTC Keychain

Криптовалюта продемонстрировала стремительный рост в связи с интересом со стороны виртуальных спортсменов и игровых компаний.

Стоимость криптовалюты Litecoin в этом месяце увеличивалась в четыре раза — со 100 до 400 долларов. Одной из ключевых причин, которая повлияла на такой сильный рост, стала интеграция платёжной системы в бизнес.

В первую очередь Litecoin заинтересовались киберспортивные организации. Многие игровые онлайн-проекты, среди которых есть DreamTeam, NetworkUnits и Game Protocol, начали использовать криптовалюту.

Компаниям понравилось, что Litecoin можно использовать без задержек по операциям. Ещё одно преимущество этой криптовалюты — отсутствие огромной комиссии за осуществление переводов. Этим сейчас грешит тот же биткоин.

Напомним, ранее компания Valve отказалась принимать биткоины в качестве оплаты в магазине Steam. Разработчики отдали преимущество Litecoin.

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Сергей Сурепин
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