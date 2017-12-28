В пятизвёздочных отелях посуду мыли туалетными ёршиками

Также сотрудники китайских гостиниц мочили полотенца в унитазе и оттирали ими пол в уборных.

Три известных отеля в Китае — Sheraton, Shangri-La и Kempinski — не прошли базовые санпроверки из-за того, что уборщицы использовали один и тот же ёршик для чистки раковин, унитазов и посуды, сообщает Pear Video.

Эти кадры удалось снять журналисту, который устраивался в гостиницы стажёром. К слову, ночь в отелях этих сетей в Китае стоит от 105 до 410 долларов (6–23,7 тысячи рублей).

Кроме мытья посуды туалетными ёршиками сотрудники отелей также мочили полотенца в унитазе и мыли ими пол. Следователи уже изучили ролики и пришли к выводу, что они подлинные.