10 самых сексуальных косплеерш 2017 года

Косплей в 2017 году вышел на новый уровень. Многие девушки из любительниц этой субкультуры превратились в профессиональных моделей, которые зарабатывают немалые деньги. Мы собрали самые примечательные примеры косплея-2017 в одной подборке.