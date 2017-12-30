10 самых сексуальных косплеерш 2017 года
Косплей в 2017 году вышел на новый уровень. Многие девушки из любительниц этой субкультуры превратились в профессиональных моделей, которые зарабатывают немалые деньги. Мы собрали самые примечательные примеры косплея-2017 в одной подборке.
Ирина Сабецкая из Белоруссии
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Миса Чан из Тайваня
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Элисон Табита из США
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
18-летняя косплеерша из Санкт-Петербурга Илона Бугаева
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
25-летняя Кина Шен из Китая
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Джастина Сосновска из Польши
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Ирина Мейер (Пирожникова) из Москвы
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
24-летняя Анастасия Зеленова из Москвы
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
18-летняя Рокси Чан из Лас-Вегаса
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Йузу Пион из Бельгии
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети
Фото©Соцсети