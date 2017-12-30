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Опубликовано 30 декабря 2017, 12:45

10 самых сексуальных косплеерш 2017 года

Косплей в 2017 году вышел на новый уровень. Многие девушки из любительниц этой субкультуры превратились в профессиональных моделей, которые зарабатывают немалые деньги. Мы собрали самые примечательные примеры косплея-2017 в одной подборке.

Ирина Сабецкая из Белоруссии

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Миса Чан из Тайваня

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Элисон Табита из США

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

18-летняя косплеерша из Санкт-Петербурга Илона Бугаева

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

25-летняя Кина Шен из Китая

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Джастина Сосновска из Польши

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Ирина Мейер (Пирожникова) из Москвы

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

24-летняя Анастасия Зеленова из Москвы

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

18-летняя Рокси Чан из Лас-Вегаса

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Йузу Пион из Бельгии

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

Фото©Соцсети

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Сакина Нуриева
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