PlayStation 4 взломали

Хакер опубликовал код, который потенциально позволит запускать на консоли пиратские игры.

Разработчик под псевдонимом Specter опубликовал в Сети эксплойт под названием namedobj. Впервые о нём стало известно ещё в октябре. По словам хакера, его программа будет работать на PlayStation 4 с любым кодом, а также модифицировать систему на уровне ядра.

Это означает, что теперь пользователи могут сделать джейлбрейк системы и обойти антипиратскую систему Sony. Благодаря стараниям хакера можно запускать неофициальные игры на консоли PlayStation 4.

Программа от Specter работает с прошивкой версии 4.05. На обновлённой консоли его код работать уже не будет.