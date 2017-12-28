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Регион
Опубликовано 28 декабря 2017, 10:50

PlayStation 4 взломали

Фото: &copy; pexels.com

Фото: © pexels.com

Хакер опубликовал код, который потенциально позволит запускать на консоли пиратские игры.

Разработчик под псевдонимом Specter опубликовал в Сети эксплойт под названием namedobj. Впервые о нём стало известно ещё в октябре. По словам хакера, его программа будет работать на PlayStation 4 с любым кодом, а также модифицировать систему на уровне ядра.

Это означает, что теперь пользователи могут сделать джейлбрейк системы и обойти антипиратскую систему Sony. Благодаря стараниям хакера можно запускать неофициальные игры на консоли PlayStation 4.

Программа от Specter работает с прошивкой версии 4.05. На обновлённой консоли его код работать уже не будет.

Напомним, последняя версия программного обеспечения PlayStation 4 ­— 5.03. Для взлома подойдут консоли, которые давно никто не обновлял.

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Сергей Сурепин
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