Российские киберспортсмены получат доступ к альфа-тестированию новой игры Valve
Команду Virtus.pro одной из первых пригласили участвовать в альфа-тестировании проекта Artifact.
Фото: ©facebook.com/www.virtus.pro
Генеральный менеджер киберспортивной организации Virtus.pro Роман Дворянкин поделился планами на 2018 год. По его словам, команда тесно сотрудничает с Valve. В связи с этим игроки получат доступ к альфа-тестированию карточной игры во вселенной Dota 2 под названием Artifact.
Дворянкин добавил, что члены Virtus.pro одними из первых получат доступ к грядущему альфа-тестированию. Сейчас в Artifact уже можно играть в офисе Valve в Сиэттле. Некоторые киберспортсмены уже успели протестировать игру и остались довольны.
Напомним, разработчики анонсировали Artifact в августе в рамках турнира The International 2017. Пока известно, что коллекционная карточная игра связана с Dota 2. Её выход запланирован на 2018 год.