Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 декабря 2017, 12:01

Российские киберспортсмены получат доступ к альфа-тестированию новой игры Valve

Команду Virtus.pro одной из первых пригласили участвовать в альфа-тестировании проекта Artifact.

Фото: &copy;facebook.com/www.virtus.pro

Фото: ©facebook.com/www.virtus.pro

Генеральный менеджер киберспортивной организации Virtus.pro Роман Дворянкин поделился планами на 2018 год. По его словам, команда тесно сотрудничает с Valve. В связи с этим игроки получат доступ к альфа-тестированию карточной игры во вселенной Dota 2 под названием Artifact.

Дворянкин добавил, что члены Virtus.pro одними из первых получат доступ к грядущему альфа-тестированию. Сейчас в Artifact уже можно играть в офисе Valve в Сиэттле. Некоторые киберспортсмены уже успели протестировать игру и остались довольны.

Напомним, разработчики анонсировали Artifact в августе в рамках турнира The International 2017. Пока известно, что коллекционная карточная игра связана с Dota 2. Её выход запланирован на 2018 год.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • dota2
  • valve
  • artifact
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar