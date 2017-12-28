Российские киберспортсмены получат доступ к альфа-тестированию новой игры Valve

Генеральный менеджер киберспортивной организации Virtus.pro Роман Дворянкин поделился планами на 2018 год. По его словам, команда тесно сотрудничает с Valve. В связи с этим игроки получат доступ к альфа-тестированию карточной игры во вселенной Dota 2 под названием Artifact.

Дворянкин добавил, что члены Virtus.pro одними из первых получат доступ к грядущему альфа-тестированию. Сейчас в Artifact уже можно играть в офисе Valve в Сиэттле. Некоторые киберспортсмены уже успели протестировать игру и остались довольны.