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Опубликовано 28 декабря 2017, 12:31

Названа самая технически продвинутая игра 2017 года

Обложка видео:&nbsp;youtube.com/PlayStation

Обложка видео: youtube.com/PlayStation

Специалисты отдали первое место эксклюзивному проекту для PlayStation 4 — приключению Horizon: Zero Dawn.

Сотрудники Digital Foundry — технического подразделения Eurogamer — выбрали самые технологичные игры 2017 года. Всего специалисты выбрали семь проектов.

Первое место досталось эксклюзиву PlayStation 4 — Horizon: Zero Dawn. Авторы видеоролика отметили, что к концу года игра укрепила свои позиции в качестве самого технологичного проекта. Добиться этого результата удалось благодаря движку Decima — он же используется в новой игре Хидео Кодзимы под названием Death Stranding.

На втором месте расположилась Assassin's Creed: Origins, а вот третье досталось эксклюзиву Nintendo — The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Далее идут Claybook для ПК, Gravity Rush 2 для PlayStation 4, The Surge и Nex Machina.

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Сергей Сурепин
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