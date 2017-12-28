Названа самая технически продвинутая игра 2017 года
Обложка видео: youtube.com/PlayStation
Специалисты отдали первое место эксклюзивному проекту для PlayStation 4 — приключению Horizon: Zero Dawn.
Сотрудники Digital Foundry — технического подразделения Eurogamer — выбрали самые технологичные игры 2017 года. Всего специалисты выбрали семь проектов.
Первое место досталось эксклюзиву PlayStation 4 — Horizon: Zero Dawn. Авторы видеоролика отметили, что к концу года игра укрепила свои позиции в качестве самого технологичного проекта. Добиться этого результата удалось благодаря движку Decima — он же используется в новой игре Хидео Кодзимы под названием Death Stranding.
На втором месте расположилась Assassin's Creed: Origins, а вот третье досталось эксклюзиву Nintendo — The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Далее идут Claybook для ПК, Gravity Rush 2 для PlayStation 4, The Surge и Nex Machina.