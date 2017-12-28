Названа самая технически продвинутая игра 2017 года

Первое место досталось эксклюзиву PlayStation 4 — Horizon: Zero Dawn. Авторы видеоролика отметили, что к концу года игра укрепила свои позиции в качестве самого технологичного проекта. Добиться этого результата удалось благодаря движку Decima — он же используется в новой игре Хидео Кодзимы под названием Death Stranding.