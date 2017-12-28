Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 декабря 2017, 13:45

В CS:GO появился режим в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds

Разработчики-энтузиасты создали новую модификацию. В основу легла карта de_overpass.

Фото: &copy; csgo.com

Фото: © csgo.com

Пользователь Kinsi поделился своей новой разработкой. Ей стала модификация под названием Go 4 The Kill. Энтузиаст добавил в Counter-Strike: Global Offensive режим "королевской битвы". Теперь игра похожа на PlayerUnknown's Battlegrounds.

В основу нового режима легла большая карта под название de_overpass. Геймер разделил игровую зону на четыре сектора. В каждом находится видоизменённая изначальная карта. Это позволило сделать поле в четыре раза больше de_overpass.

Режим поддерживает до 20 игроков. В начале матча пользователи десантируются с парашютом, а после собирают на карте оружие и другие предметы.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • counterstrike
  • csgo
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar