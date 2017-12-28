В CS:GO появился режим в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds
Разработчики-энтузиасты создали новую модификацию. В основу легла карта de_overpass.
Фото: © csgo.com
Пользователь Kinsi поделился своей новой разработкой. Ей стала модификация под названием Go 4 The Kill. Энтузиаст добавил в Counter-Strike: Global Offensive режим "королевской битвы". Теперь игра похожа на PlayerUnknown's Battlegrounds.
В основу нового режима легла большая карта под название de_overpass. Геймер разделил игровую зону на четыре сектора. В каждом находится видоизменённая изначальная карта. Это позволило сделать поле в четыре раза больше de_overpass.
Режим поддерживает до 20 игроков. В начале матча пользователи десантируются с парашютом, а после собирают на карте оружие и другие предметы.