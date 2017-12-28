Авторы Gran Turismo 6 отключат серверы

Компания Sony объявила о прекращении работы серверов Gran Turismo 6. Разработчики откажутся от мультиплеера 28 марта 2018 года.

Также команда рассказала, что 31 января прекратится распространение загружаемого контента для автомобильного симулятора. С апреля не будут функционировать сообщество, режим быстрой гонки, онлайн-лобби, а также сезонные мероприятия.

Владельцам игры доступны останутся офлайн-гонки. Разработчики Gran Turismo 6 посоветовали восстановить все внутриигровые покупки и сохранения до установленного срока. Также игроки не смогут более скачивать из App Store и Google Play приложение-компаньон GT6 Track Path Editor.