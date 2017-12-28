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Опубликовано 28 декабря 2017, 14:45

Авторы Gran Turismo 6 отключат серверы

Разработчики из японской корпорации прекращают поддержку ещё одной игры для PlayStation 3.

Фото: &copy;facebook.com/GranTurismo

Фото: ©facebook.com/GranTurismo

Компания Sony объявила о прекращении работы серверов Gran Turismo 6. Разработчики откажутся от мультиплеера 28 марта 2018 года.

Также команда рассказала, что 31 января прекратится распространение загружаемого контента для автомобильного симулятора. С апреля не будут функционировать сообщество, режим быстрой гонки, онлайн-лобби, а также сезонные мероприятия.

Владельцам игры доступны останутся офлайн-гонки. Разработчики Gran Turismo 6 посоветовали восстановить все внутриигровые покупки и сохранения до установленного срока. Также игроки не смогут более скачивать из App Store и Google Play приложение-компаньон GT6 Track Path Editor.

Напомним, Gran Turismo 6 вышла 6 декабря 2013 года. Эта игра — эксклюзив для PlayStation 3. Гоночный симулятор стал одним из главных проектов для консоли от Sony.

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Сергей Сурепин
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