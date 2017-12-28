Civilization VI вышла на iPad
Культовая пошаговая стратегия долгое время была эксклюзивом для ПК. Теперь она доступна на планшетах.
Скриншот видео: youtube.com/Sid Meier's Civilization
Компания Aspyr Media выпустила Civilization VI на планшетах iPad. Ранее пошаговая стратегия была доступна исключительно на ПК.
Игра поддерживает iPad Air 2, iPad 2017 или любые модели iPad Pro с установленной iOS 11 и выше. Стратегию можно загрузить на своё устройство бесплатно, однако пользователям доступны будут только первые 60 ходов.
Полная версия Civilization VI стоит 60 долларов. В честь релиза разработчики сделали скидку — до 4 января обновить игру до полной версии можно будет за 30 долларов.
Напомним, изначально Civilization VI вышла 21 октября 2016 года на ПК. Игра получила высокие оценки от критиков и пользователей.