Civilization VI вышла на iPad

Компания Aspyr Media выпустила Civilization VI на планшетах iPad. Ранее пошаговая стратегия была доступна исключительно на ПК.

Полная версия Civilization VI стоит 60 долларов. В честь релиза разработчики сделали скидку — до 4 января обновить игру до полной версии можно будет за 30 долларов.