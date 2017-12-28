Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 декабря 2017, 15:52

Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в январе

Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в январе.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/PlayStation

Скриншот видео: youtube.com/PlayStation

В январе 2018 года владельцы PS Plus и консоли PlayStation 4 смогут бесплатно загрузить Deus Ex: Mankind Divided и Batman: The Telltale Series. Вместе с этим будет доступна игра для PS VR — Starblood Arena.

Владельцы PS3 получат Sacred 3 и The Book of Unwritten Tales 2. А вот обладателей PS Vita ждут Psycho-Pass: Mandatory Happiness и Uncanny Valley. Последние две игры также будут доступны для PlayStation 4.

Вместе с этим Sony приготовила подарок для фанатов Warframe. До 13 февраля 2018 года в шутере можно будет получить бесплатно набор Booster Pack II Bundle. Внутри: 100 единиц платины, 50 тысяч кредитов, особое оружие, скины и другие улучшения.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • sony
  • psplus
  • ps4
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar