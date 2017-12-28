Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в январе

В январе 2018 года владельцы PS Plus и консоли PlayStation 4 смогут бесплатно загрузить Deus Ex: Mankind Divided и Batman: The Telltale Series. Вместе с этим будет доступна игра для PS VR — Starblood Arena.

Владельцы PS3 получат Sacred 3 и The Book of Unwritten Tales 2. А вот обладателей PS Vita ждут Psycho-Pass: Mandatory Happiness и Uncanny Valley. Последние две игры также будут доступны для PlayStation 4.