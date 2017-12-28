Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в январе
Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в январе.
Скриншот видео: youtube.com/PlayStation
В январе 2018 года владельцы PS Plus и консоли PlayStation 4 смогут бесплатно загрузить Deus Ex: Mankind Divided и Batman: The Telltale Series. Вместе с этим будет доступна игра для PS VR — Starblood Arena.
Владельцы PS3 получат Sacred 3 и The Book of Unwritten Tales 2. А вот обладателей PS Vita ждут Psycho-Pass: Mandatory Happiness и Uncanny Valley. Последние две игры также будут доступны для PlayStation 4.
Вместе с этим Sony приготовила подарок для фанатов Warframe. До 13 февраля 2018 года в шутере можно будет получить бесплатно набор Booster Pack II Bundle. Внутри: 100 единиц платины, 50 тысяч кредитов, особое оружие, скины и другие улучшения.