Microsoft обвинили в плагиате
Фото: © REUTERS/Lucy Nicholson
Пользователи обнаружили схожесть промоматериалов с фанатской работой одного из геймеров в PlayerUnknown's Battlegrounds.
Пользователь Reddit под псевдонимом Macsterr рассказал о том, что его фанатскую работу на тему PlayerUnknown's Battlegrounds украли. Обидчиком оказалась американская корпорация Microsoft.
Разработчики использовали рисунок в качестве промоматериала шутера для консоли Xbox One X. Соответствующее изображение появилось в официальном твиттере Xbox.
Фанатская работа Macsterr была опубликована в Сети за два месяца до того, как Microsoft сделала соответствующий твит. Геймер считает, что американская компания видела его работу, так как она стала очень популярной на Reddit.
Другие фанаты PlayerUnknown's Battlegrounds обвинили Microsoft в плагиате. После этого компания удалила сообщение с украденным рисунком.