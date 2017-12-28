Microsoft обвинили в плагиате

Пользователи обнаружили схожесть промоматериалов с фанатской работой одного из геймеров в PlayerUnknown's Battlegrounds.

Пользователь Reddit под псевдонимом Macsterr рассказал о том, что его фанатскую работу на тему PlayerUnknown's Battlegrounds украли. Обидчиком оказалась американская корпорация Microsoft.

Разработчики использовали рисунок в качестве промоматериала шутера для консоли Xbox One X. Соответствующее изображение появилось в официальном твиттере Xbox.

Фанатская работа Macsterr была опубликована в Сети за два месяца до того, как Microsoft сделала соответствующий твит. Геймер считает, что американская компания видела его работу, так как она стала очень популярной на Reddit.