Sony критикуют за навязчивую рекламу игр на домашнем экране PlayStation 4

26 декабря владельцы PlayStation 4 заметили, что после включения консоли в их главном списке игр появилась иконка Destiny 2. Это касается тех игроков, которые не покупали шутер. Система предлагает приобрести игру.

Оказалось, компания Sony вновь запустила рекламу игр на домашнем экране своей консоли. Пользователи тут же начали жаловаться на подобные действия со стороны разработчиков.

Зарубежные журналисты обратили внимание на происходящее и нашли способ, как отключить рекламу. Для этого придётся зайти в настройки, раздел "Автоматические загрузки", и снять выделение с верхнего пункта "Рекомендованные материалы". После этого реклама не будет появляться на главном экране PlayStation 4.