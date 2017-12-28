Call of Duty: WWII два месяца подряд лидирует по продажам

Аналитики из GFK Chart поделились статистикой продаж видеоигр в Великобритании за прошедшую неделю. Лидеры розничного рынка остались прежние: Call of Duty: WWII, FIFA 18 и Star Wars: Battlefront 2.

Военный шутер от Activision удерживает лидерство уже восьмую неделю. Ранее это удавалось фитнес-симулятору Zumba Fitness в 2011 году. Тогда игра продержалась на лидирующей позиции десять недель подряд.