Call of Duty: WWII два месяца подряд лидирует по продажам
Шутер стал первой игрой с 2011 года, которой удалось так долго сохранять лидерство в британском чарте.
Скриншот видео: youtube.com/Call of Duty RU
Аналитики из GFK Chart поделились статистикой продаж видеоигр в Великобритании за прошедшую неделю. Лидеры розничного рынка остались прежние: Call of Duty: WWII, FIFA 18 и Star Wars: Battlefront 2.
Военный шутер от Activision удерживает лидерство уже восьмую неделю. Ранее это удавалось фитнес-симулятору Zumba Fitness в 2011 году. Тогда игра продержалась на лидирующей позиции десять недель подряд.
Аналитики добавили, что продажи игр в Великобритании в конце года выросли на 29 процентов. Grand Theft Auto V продолжает входить в пятёрку самых популярных проектов.