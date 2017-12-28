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Опубликовано 28 декабря 2017, 17:53

Call of Duty: WWII два месяца подряд лидирует по продажам

Шутер стал первой игрой с 2011 года, которой удалось так долго сохранять лидерство в британском чарте.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Call of Duty RU

Скриншот видео: youtube.com/Call of Duty RU

Аналитики из GFK Chart поделились статистикой продаж видеоигр в Великобритании за прошедшую неделю. Лидеры розничного рынка остались прежние: Call of Duty: WWII, FIFA 18 и Star Wars: Battlefront 2.

Военный шутер от Activision удерживает лидерство уже восьмую неделю. Ранее это удавалось фитнес-симулятору Zumba Fitness в 2011 году. Тогда игра продержалась на лидирующей позиции десять недель подряд.

Аналитики добавили, что продажи игр в Великобритании в конце года выросли на 29 процентов. Grand Theft Auto V продолжает входить в пятёрку самых популярных проектов.

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Сергей Сурепин
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