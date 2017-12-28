Сельдь под шубой и фирменная утка. Поклонская рассказала о новогоднем меню

Депутат Госдумы Наталья Поклонская будет встречать Новый год в России в кругу семьи. Об этом она рассказала в интервью КП. Судя по всему, перед празднованием экс-прокурор Крыма вместе с мамой много времени проведёт на кухне: в новогоднем меню Полонской и холодец, и сельдь под шубой, и даже утка по фирменному рецепту.

— Сначала утку нужно замариновать, можно взять адыгейскую соль, потом растираем тушку чёрным перцем. Делаем в утке небольшие надрезы, в них засовываем чеснок и круглый душистый перчик с лавровым листом. Затем всё смазываем горчицей, оливковым маслом. Внутрь кладём яблоки, чернослив, грецкие орешки. И всё — в духовку, — приводит издание рассказ Поклонской.

За несколько дней до этого Поклонская выложила в "Фейсбуке" небольшую экскурсию по своей кухне. Она рассказала, что хорошо готовит и в принципе любит "кулинарить", но на это часто не хватает времени. Поклонская также призналась, что у неё совсем пустой холодильник, зато похвалилась внушительными запасами кофе.