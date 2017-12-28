Израильский министр призвал бороться с засухой с помощью молитв

Чиновника поддержали тысячи верующих, которые собрались сегодня у Стены Плача, чтобы попросить Бога о дожде.

Несколько тысяч человек приняли участие в коллективной молитве о ниспослании дождя у Стены Плача в Иерусалиме. Об этом сообщает издание Walla.

Верующие откликнулись на призыв министра сельского хозяйства Ури Ариэля и главных раввинов Израиля Давида Лау и Ицхака Йосефа. В своём обращении к жителям страны они заявили, что засуха приобретает всё более пугающие масштабы, которые грозят катастрофическими последствиями, а потому "пришло время обратиться к Богу".

— Мы значительно снизили цены на воду, мы также изучаем способы снизить расход воды. Мы многое делаем для водного хозяйства и для фермеров, но молитва определённо может помочь, — подчеркнул министр Ариэль.