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Регион
Опубликовано 28 декабря 2017, 17:30

Израильский министр призвал бороться с засухой с помощью молитв

Фото:&nbsp;&nbsp;&copy; REUTERS/Amir Cohen&nbsp;

Фото:  © REUTERS/Amir Cohen 

Чиновника поддержали тысячи верующих, которые собрались сегодня у Стены Плача, чтобы попросить Бога о дожде.

Несколько тысяч человек приняли участие в коллективной молитве о ниспослании дождя у Стены Плача в Иерусалиме. Об этом сообщает издание Walla.

Верующие откликнулись на призыв министра сельского хозяйства Ури Ариэля и главных раввинов Израиля Давида Лау и Ицхака Йосефа. В своём обращении к жителям страны они заявили, что засуха приобретает всё более пугающие масштабы, которые грозят катастрофическими последствиями, а потому "пришло время обратиться к Богу".

— Мы значительно снизили цены на воду, мы также изучаем способы снизить расход воды. Мы многое делаем для водного хозяйства и для фермеров, но молитва определённо может помочь, — подчеркнул министр Ариэль.

Отметим, Израиль уже пятый год подряд испытывает рекордный водный кризис. Уровень воды в Галилейском море находится на самой нижней отметке за последнее столетие. Большая часть реки Иордан стремительно пересыхает. Объём воды в Мёртвом море тоже быстро сокращается.

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Марина Калегина
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