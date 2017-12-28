В Госдуме отреагировали на желание Порошенко покупать в России дешёвый газ

Председатель Комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный ответил на слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина может начать снова закупать газ у России, если он будет дешёвым, сообщает RT.

— Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190–195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов, — рассказал Завальный изданию.

Также он напомнил, что, по решению Стокгольмского арбитражного суда, Киев обязан покупать не меньше пяти миллиардов кубов газа в год, в то время как Москва, в свою очередь, должна продавать голубое топливо по цене, формула которой привязана к европейскому хабу.

По словам депутата, такой газ в любом случае будет обходиться Украине в меньшие суммы; кроме того, объём и цену всегда можно обсудить.