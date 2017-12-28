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Регион
Опубликовано 28 декабря 2017, 23:04

В Госдуме отреагировали на желание Порошенко покупать в России дешёвый газ

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Председатель Комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный ответил на слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина может начать снова закупать газ у России, если он будет дешёвым, сообщает RT.

— Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190–195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов, — рассказал Завальный изданию.

Также он напомнил, что, по решению Стокгольмского арбитражного суда, Киев обязан покупать не меньше пяти миллиардов кубов газа в год, в то время как Москва, в свою очередь, должна продавать голубое топливо по цене, формула которой привязана к европейскому хабу.

По словам депутата, такой газ в любом случае будет обходиться Украине в меньшие суммы; кроме того, объём и цену всегда можно обсудить.

Напомним, ранее Порошенко заявил о желании покупать дешёвый газ из России.

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Анна Стрельцова
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