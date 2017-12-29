Президента Португалии экстренно прооперировали
Фото: ©Facebook/Marcelo Rebelo de Sousa - Presidente da República
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза перенёс срочную операцию из-за пупочной грыжи. Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.
Отмечается, что операция была запланирована на начало января, но врачи решили провести её раньше из-за возникших осложнений.
Из-за хирургического вмешательства президент Марселу Ребелу ди Соза отменил все рабочие встречи, запланированные на ближайшие дни.