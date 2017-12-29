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Регион
Опубликовано 29 декабря 2017, 01:01

Президента Португалии экстренно прооперировали

Фото: &copy;Facebook/Marcelo Rebelo de Sousa - Presidente da Rep&uacute;blica

Фото: ©Facebook/Marcelo Rebelo de Sousa - Presidente da República

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза перенёс срочную операцию из-за пупочной грыжи. Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

Отмечается, что операция была запланирована на начало января, но врачи решили провести её раньше из-за возникших осложнений.

Из-за хирургического вмешательства президент Марселу Ребелу ди Соза отменил все рабочие встречи, запланированные на ближайшие дни.

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Ирина Иваницкая
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