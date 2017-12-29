В Санкт-Петербурге задержали грабителя-геймера

Местный житель пришёл в гости к своему приятелю и в итоге лишил его игровой консоли и денег.

Вечером 30 ноября житель города Санкт-Петербурга навестил своего малознакомого друга. Он проживает на Коломяжском проспекте, 36.

Гость не только избил хозяина квартиры, но и ограбил его. Потерпевший лишился 80 тысяч рублей, трёх тысяч долларов, ноутбука и игровой консоли.

Полиция на протяжении месяца искала рецидивиста. Оперативники задержали подозреваемого только 27 декабря. Его действия были квалифицированы как грабёж. Молодого человека арестовали и завели уголовное дело.