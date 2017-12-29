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Регион
Опубликовано 29 декабря 2017, 09:06

В Санкт-Петербурге задержали грабителя-геймера

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Местный житель пришёл в гости к своему приятелю и в итоге лишил его игровой консоли и денег.

Вечером 30 ноября житель города Санкт-Петербурга навестил своего малознакомого друга. Он проживает на Коломяжском проспекте, 36.

Гость не только избил хозяина квартиры, но и ограбил его. Потерпевший лишился 80 тысяч рублей, трёх тысяч долларов, ноутбука и игровой консоли.

Полиция на протяжении месяца искала рецидивиста. Оперативники задержали подозреваемого только 27 декабря. Его действия были квалифицированы как грабёж. Молодого человека арестовали и завели уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД России, сотрудники полиции Приморского района задержали 20-летнего гражданина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

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Сергей Сурепин
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