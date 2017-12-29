Да мы трезвые были! Албанцы уверяют, что сняли на видео лох-несское чудовище
Несси устроила себе каникулы и отправилась на отдых в Албанию. По крайней мере, именно об этом свидетельствуют кадры, снятые местными жителями на берегу озера Большая Преспа.
Лох-несское чудовище выбрало отличное место для отпуска, ведь озеро, в котором его заметили, находится на границе Македонии, Греции и Албании. Как сообщает Daily Mail, пять лет назад Несси уже замечали в греческой части водоёма, однако поиск существа не принёс никаких результатов.
Отметим, что многие жители окрестностей Преспы верят в существование "местной Несси", другие же считают, что в озере обитает гигантский сом. Впрочем, снятое на видео существо меньше всего похоже на сома, поэтому теперь сторонники первой версии празднуют победу. К настоящему моменту ролик с участием чудовища посмотрели больше 25 тысяч раз, и он продолжает активно набирать просмотры.