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Регион
Опубликовано 29 декабря 2017, 13:02

Да мы трезвые были! Албанцы уверяют, что сняли на видео лох-несское чудовище

Несси устроила себе каникулы и отправилась на отдых в Албанию. По крайней мере, именно об этом свидетельствуют кадры, снятые местными жителями на берегу озера Большая Преспа.

Лох-несское чудовище выбрало отличное место для отпуска, ведь озеро, в котором его заметили, находится на границе Македонии, Греции и Албании. Как сообщает Daily Mail, пять лет назад Несси уже замечали в греческой части водоёма, однако поиск существа не принёс никаких результатов.

Отметим, что многие жители окрестностей Преспы верят в существование "местной Несси", другие же считают, что в озере обитает гигантский сом. Впрочем, снятое на видео существо меньше всего похоже на сома, поэтому теперь сторонники первой версии празднуют победу. К настоящему моменту ролик с участием чудовища посмотрели больше 25 тысяч раз, и он продолжает активно набирать просмотры.

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Татьяна Кондратьева
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