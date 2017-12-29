Названые лучшие независимые игры 2017 года
Площадка для независимых разработчиков подвела итоги года. Пользователи голосовали за лучшие проекты.
Фото: ©twitter.com/foxholegame
Сайт IndieDB предоставляет независимым разработчикам площадку для распространения своих игр. Ресурс подвёл итоги 2017 года. На протяжении 20 дней пользователи сайта голосовали за лучшие проекты года.
Лучшей независимой игрой стала Foxhole. Это многопользовательская игра, где сотни геймеров пытаются изменить ход войны. Каждый пользователь вносит свой вклад с помощью инфраструктуры снабжения, строительства базы, разведки или сражения.
На втором месте оказался хардкорный платформер Cuphead. Третье место досталось шутеру от первого лица Day of Infamy.
Далее следуют: Hollow Knight, Holdfast: Nations At War, Remothered: Tormented Fathers, Hello Neighbor, Observer, Syrian Warfare и Return 2 Games: Book of Demons.